Lieferando-Deutschland-Chefin „Wir werden in diesem Jahr mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen“

Wie nachhaltig ist es wirklich?

Just Eat Takeaway gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, wir sind nicht bloß ein Wimpernschlag in einer Coronaphase. Indem wir unseren Logistikservice in neue Märkte bringen, wie jetzt nach Duisburg oder in den nächsten Monaten in viele andere deutsche Städte, erleichtern wir insbesondere klassischen Bewirtungsrestaurants den Einstieg ins Liefergeschäft. Viele davon haben sich mit Onlinebestellungen bislang kaum befasst, bieten aber ein breites Spektrum an attraktiven Speisen: gesund, vegan, vielfältiger. Das erweitert die Auswahl für Konsumenten, führt zu mehr Bestellungen insgesamt. Davon profitieren die Restaurants, und wir mit.