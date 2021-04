Lieferando-Gründer Jörg Gerbig „Die Lieferdienst-Märkte sind teils überhitzt“

Apropos Lieferradius: Die neuesten Bringdienste wie etwa Gorillas und Flink versprechen Lebensmittel-Lieferung innerhalb von zehn Minuten – das aber auch nur in ausgewählten Stadtteilen der Großstädte.

Das ist die dritte Welle der Lieferdienste und für uns nicht zwangsläufig Kerngeschäft, nur eine potenzielle Markterweiterung. Es kann punktuell sinnvoll sein. In einigen Ländern kooperieren wir bereits mit Supermärkten, in Kanada etwa liefern wir für die Supermarktkette 7-Eleven. Interessanterweise sehen wir, dass die meisten Lebensmittelbestellungen zeitlich kurz nach dem Höhepunkt der Essensbestellungen bei uns eingehen. Die Leute bestellen sich also nach der Hauptmahlzeit nochmal Getränke und Snacks.



Also eine logische und lohnende Geschäftserweiterung?

Ich würde es nicht ausschließen, aber es hat derzeit keine Priorität für uns, da das Potential in unserem Kerngeschäft noch enorm ist. Die Frage ist auch: Wie können Lebensmittel profitabler sein als das Ausliefern einer Pizza mit ihrer hohen Rohertragsmarge von bis zu 80 Prozent? Lebensmitteln haben deutlich niedrigere Margen. Ich bezweifle, dass das profitabel funktioniert – zumindest nicht so, wie es momentan durchgeführt wird.



Wieso sind Sie da so sicher?

Die durchschnittlichen Warenkörbe sind ähnlich wie bei uns, die Kosten für Fahrer auch. Bei einer optimalen Auslastung werden die Fahrer auch nur zwei bis drei Fahrten pro Stunde machen. Die Lieferung dauert zwar nur zehn Minuten, hinzu kommt jedoch die Zeit beim Kunden und Sie müssen nach jeder Lieferung erst wieder zurück ins Lager. Also dürfte ein Fahrer rund 20 Minuten mit einer Bestellung beschäftigt sein und wartet danach potentiell noch auf seine nächste Bestellung. Und die Marge dürfte im Zweifel unter 30 Prozent liegen. Wenn man die Liefergebühren oder Produktpreise kostendeckend hochfährt, könnte es funktionieren - jedoch dürften mehr Konsumenten derartige Kleinstbestellungen dann doch im Supermarkt abholen. Alternativ ließen sich Bestellungen poolen, also gebündelt ausliefern. Aber dann werden die Lieferzeiten länger, und man braucht größere Fahrzeuge.



Wenn der Markt, wie Sie selbst sagen, überhitzt ist: Wie sieht der Markt dann aus nach Platzen der Blase?

Die Aktienmärkte sind auf einem Allzeithoch. Es ist sehr viel Geld im Markt, nicht nur in unserer Branche. Aber irgendwann wird das Geld wieder knapper. Spätestens dann rückt die Frage ins Zentrum, mit welchem Geschäftsmodell man wirklich Geld verdienen kann. Diese Frage ist aktuell nachrangig.