Lieferando-Gründer Jörg Gerbig „Die Lieferdienst-Märkte sind teils überhitzt“

Konkret?

Die Fahrerkosten liegen bei uns in der Regel zwischen 15 und 20 Euro pro Stunde in Deutschland. Das setzt sich zusammen aus Gehältern plus Boni, Sozialabgaben, Urlaubsentgelt und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Hinzu kommen die Einstellungskosten, die Kosten für die Räder und die Ausstattung, sowie für den Betrieb. Auf der Umsatzseite stehen im Schnitt zwei Auslieferungen pro Stunde. Bei einem durchschnittlichen Warenkorb von etwa 20 Euro pro Bestellung erhalten wir in der Regel 30 Prozent Provision, wenn wir selbst ausliefern, also etwa 12 Euro pro Stunde. Selbst wenn man noch die Liefergebühren einrechnet, sieht man, wie schwierig es ist, auch nur die Personalkosten zu decken.



Wie könnten Sie das ändern?

Die drei wichtigsten Einflussfaktoren sind die Provision, die Lieferkosten und effiziente Abläufe. Man kann natürlich die Marge von 30 Prozent erhöhen. Aber das Meinungsbild in der Gastrobranche gibt wenig Raum für eine realistische Bepreisung. Alternativ könnten wir die Liefergebühren für Konsumenten erhöhen. Bei vier bis fünf Euro Liefergebühren hätte das Logistikgeschäft einen ähnlichen Rohertrag wie das Marktplatzgeschäft – dann dürften jedoch weniger Leute bestellen. Natürlich sind auch Effizienzsteigerungen möglich. Jedoch liefern die Fahrer im Schnitt bereits mehr als zwei Bestellungen pro Stunde aus. Bei Übernahme von Foodora im Jahr 2019 lagen die Lieferkosten bei ungefähr drei Euro. Damit machte Foodora ungefähr einen Euro Minus pro Bestellung auf Rohertragsebene, und auf Ebitda-Ebene sogar sieben Euro Minus pro Bestellung.



Vor Kurzem hat Lieferando die Liefergebühren in zahlreichen deutschen Städten wieder deutlich angehoben: auf 2,90 Euro.

Dies betrifft weniger als 0,5 Prozent aller Bestellungen, nur in kleineren Städten, in denen die Logistik besonders unprofitabel ist, teils aufgrund weiter Lieferdistanzen. Auch mit der dortigen Anpassung bleibt die Logistik zugunsten der Restaurants bezuschusst. Logistik und faire Löhne kosten Geld, und die Löhne haben wir in vielen Städten zum Jahreswechsel erhöht.