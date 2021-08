Lieferdienst: Delivery Hero rutscht trotz starken Wachstums tiefer in rote Zahlen

Der Essenslieferdienst Delivery Hero muss für sein anhaltend starkes Wachstum und die Expansion etwas tiefer in die Taschen greifen. Im ersten Halbjahr weitete sich der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) um knapp zehn Prozent auf fast 351 Millionen Euro aus, wie der in Berlin ansässige Dax-Konzern am Donnerstag in seinem Halbjahresbericht veröffentlichte.