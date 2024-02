Lieferdienst Delivery Hero scheitert mit Taiwan-Verkauf

Taiwan gilt als lukrativer Markt für Lieferdienste, weil sich der Großteil des Geschäfts auf die Hauptstadt Taipeh beschränkt, wo rund vier Millionen Menschen leben. Die Einwohner Taiwans gelten zudem als sehr online- und bestellaffin, ähnlich wie in Südkorea. Delivery Hero und Uber Eats sind die beiden dominierenden Anbieter im Land. Laut einer Umfrage des japanischen Umfragedienstes Rakuten Insight von April 2023 in Taiwan nach der am häufigsten genutzten Essensliefer-App, gaben 80 Prozent der Befragten Foodpanda an. Uber Eats folgte dicht dahinter auf Rang zwei. Beide Dienste starteten 2016 in Taiwan.