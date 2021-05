Gut zweieinhalb Jahre nach dem Verkauf des Deutschlandgeschäfts an den Konkurrenten Just Eat Takeaway.com will der Essenslieferdienst Delivery Hero seine Heimat zurückerobern. Unter der Marke Foodpanda würden ab Juni zunächst in Berlin Restaurant-Essen sowie Lebensmittel als auch andere Supermarkt-Produkte ausgeliefert, kündigte das in mehr als 50 Ländern aktive Unternehmen am Mittwoch an. Nach dem offiziellen Start am 10. August werde das Angebot auf weitere Städte ausgeweitet.