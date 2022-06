Lieferdienst Jetzt muss Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg endlich liefern

Nach Abschluss der Glovo-Übernahme wird Delivery Hero in 74 Ländern aktiv sein. In 54 von ihnen befinde man sich in marktführender Position, erklärte Östberg in der letzten Quartalsmitteilung. Vor allem auf das sogenannte Quick-Commerce-Geschäft setzt er große Hoffnungen. Die Schnelllieferungen von Supermarktartikeln hat Delivery Hero schon seit ein paar Jahren im Programm, bevor das Geschäft durch die Coronapandemie rasant an Bedeutung gewann und auch in Deutschland schnell wachsende Start-ups wie Gorillas und Flink hervorbrachte. Zum Jahresende 2021 verfügte Östberg weltweit über insgesamt 1.074 Lagerhäuser, aus denen heraus seine Kurierfahrer die Bestellungen an die Kunden bringen. Damit dürften die Berliner weltweit führend sein. Für das erste Quartal durfte Delivery Hero in diesem Segment ein Umsatzwachstum von 106 Prozent vermelden – bei allmählich sinkenden Investitionen.