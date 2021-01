Lieferdienst Lieferdienst Wolt sammelt 440 Millionen Euro ein

Der finnische Online-Essenslieferdienst Wolt hat sich frisches Geld besorgt: In einer neuen Finanzierungsrunde sammelte Wolt umgerechnet 440 Millionen Euro ein, wie die WirtschaftsWoche erfahren hat. Angeführt wurde die jüngste Finanzierungsrunde erneut vom US-Risikokapitalgeber Iconiq Capital, der Investmentfirma von Mark Zuckerberg, an der auch Twitter-Chef Jack Dorsay und LinkedIn-Gründer Reid Hoffmann beteiligt sind; ebenso die Unternehmen Ikea und Coca-Cola. Zu den weiteren Investoren zählen der US-Investor Tiger Global (der auch am deutschen Getränkeliefer-Start-up Flaschenpost beteiligt war), ferner die US-Geldgeber DST, KKR und Coatue sowie Prosus aus Amsterdam und EQT Growth aus Stockholm. Die Investoren 83North, Highland Europe, Goldman Sachs Growth Equity, EQT Ventures und Vintage Investment Partners hatten Wolt bereits bei der letzten Investitionsrunde unterstützt und waren auch dieses Mal wieder beteiligt. Insgesamt konnte Wolt 707 Millionen Euro Risikokapital einsammeln. Auch Delivery-Hero-Mitgründer Lukasz Gadowski investierte in das finnische Start-up.