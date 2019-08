Lieferdienst: Radler von Deliveroo in Frankreich streiken – und appellieren an Kunden

Paris Einige Radfahrer des Lieferdiensts Deliveroo streiken seit mehreren Tagen in Paris und anderen französischen Städten gegen ein neues Bezahlsystem des britischen Unternehmens. Für Mittwochabend rufe man die Kunden dazu auf, auf anderen Plattformen zu bestellen und so ihre Solidarität auszudrücken, sagte Jérôme Pimot, ehemaliger Fahrradkurier bei Deliveroo und Gründungsmitglied eines Kollektivs von selbstständigen Lieferanten in Paris, dem Sender Franceinfo. Außerdem wollte man sich am Place de la République im Zentrum der Hauptstadt versammeln. „Wir möchten, dass die Tarife klar sind und sich nicht von einem Jahr zum anderen ändern“, forderte Pimot.