Lieferdienst startet in Japan Delivery Hero holt sich Wachstum in Fernost

Den japanischen Trend zu Online-Aufträgen für Essenslieferungen nach Hause macht sich jetzt der Dax-Neuling Delivery Hero zunutze. Vor wenigen Tagen schickte die Tochtergesellschaft Foodpanda die ersten Fahrer auf die Straßen der Millionenstädte Kobe, Yokohama und Nagoya. Am Donnerstag dieser Woche kommen Sapporo, Fukuoka und Hiroshima dazu. Ausgeliefert werden Mahlzeiten von Partnerrestaurants sowie Lebensmittel und Waren von Supermärkten. Foodpanda ist in über 300 Städten in zwölf Märkten in Asien aktiv. In Japan gehen die Deutschen nach einer langen Beobachtungszeit aus dem Stand in die Vollen und investieren 20 bis 30 Millionen Euro, für die Branche eine hohe Summe. „Wir wollen die Marktführung übernehmen“, verkündet Jakob Angele, Foodpanda-Chef für die Asien-Pazifik-Region, im Video-Interview mit der WirtschaftsWoche.