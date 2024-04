Lieferdienst Termin steht fest: Getir verlässt deutschen Markt im Mai

Getir wurde zuletzt mit rund 12 Milliarden Dollar bewertet, diese Summe wird das Start-up vermutlich nicht halten können. Im vorigen Herbst gab es bereits Spekulationen über eine anstehende Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Dollar. Getir selbst bestätigte das Investment aber nie. Stattdessen zahlte der niederländische Lebensmittelhändler Ahold Delhaize dem Lieferdienst wenige Wochen später Geld, damit Getir dessen Tochterfirma FreshDirect übernimmt. Laut Finanzbericht suchte Ahold Delhaize über mehrere Monate hinweg eine Lösung, wie der Konzern das New Yorker Start-up loszuwerden könnte. Den Deal belohnten die Niederländer schließlich mit einem Investment in Getir in Höhe von 130 Millionen Euro in Cash.