Lieferdienst-Warenlager in Frankreich vor dem Aus Dieses neue Gesetz stellt Gorillas und Flink vor Probleme in Frankreich

Doch weil sich diese Lager nahezu immer in leerstehenden Räumlichkeiten von mehrgeschossigen Wohngebäuden breitgemacht haben, mitten in den Innenstädten, kommt es mehr und mehr zu unmittelbaren Konflikten mit den Anwohnern. Diese würden sich laut einem BBC-Bericht etwa an dem Lärm der frühmorgendlichen Lastwagen und Roller stören, aber auch an diversen Kurierfahrern, „die bis ein Uhr nachts draußen herumhängen, Gras rauchen und auf die Straße urinieren“ würden. So erzählte es eine Frau der BBC, die im 17. Arrondissement von Paris in einem Haus wohnt, in dessen Erdgeschoss ein Dark Store betrieben wird.