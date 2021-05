Lieferdienste: HelloFresh gewinnt Millionen Neukunden – Kurs sinkt trotzdem

Um weiterhin Kunden zu gewinnen, will HelloFresh mehr Mahlzeiten einführen, Dienstleistungen ausbauen und neue Länder eröffnen. „Für dieses Jahr stehen Japan, Norwegen und Italien in den Startlöchern“, sagte Richter. Aktuell ist HelloFresh in 14 Ländern aktiv und macht mehr als die Hälfte des Umsatzes in den USA, wo es BlueApron als Branchenprimus verdrängt hat. Dort stemmte HelloFresh im vergangenen Jahr auch die Übernahme des Fertiggerichte-Anbieters Factor.