Lieferdienste im Weihnachtstrubel Wo ist die schnelle Lieferung, wenn man sie braucht?

Vielleicht ist es die Quadratur des Kreises, die wir alle hier in Deutschland von den Lieferdiensten erwarten: Hohe Geschwindigkeit zu kleinen Preisen – das kann es einfach nicht geben. Wenn überhaupt, gelingt es in einer Metropole wie New York, wo es eine enorme Bevölkerungsdichte von Gleichgesinnten gibt: Keiner kocht zu Hause, jeder ist zu busy, um auch nur sein Essen beim Restaurant abzuholen. Da kann ein Fahrer im selben Hochhaus an fünf verschiedenen Türen die Bestellungen ausliefern. Selbst in Berlin ist im Vergleich der Wohnraum noch immer viel zu billig, um eine vergleichbare Dichte wie in US-Metropolen zu erzwingen. Sind größere Distanzen zurückzulegen, kann sich ein Kurierdienst einfach nicht rechnen.