Lieferdienste „Lieferando“-Eigner gewinnt Bieterschlacht um britische Just Eat

Prosus hatte zuletzt 800 Pence je Just-Eat-Aktie in bar geboten – insgesamt 6,4 Milliarden Euro. Takeaway.com hielt mit einem Aktientausch-Angebot dagegen, das am Donnerstag 889 Pence je Papier wert war. Firmensitz soll Amsterdam bleiben, notiert werden soll die Aktie vornehmlich an der Londoner Börse. Die Anteilseigner von Just Eat halten künftig 57,5 Prozent an Takeaway.com.