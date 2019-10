Lieferdienste Paketdienste verlangen Weihnachtszuschläge

Die meisten deutschen Paketdienste verlangen in diesem Jahr Aufpreise für das stressige Weihnachtsgeschäft. So will der Paketdienst DPD „in der Regel 75 Cent“ für jede Onlinesendung bis Weihnachten verlangen. Auch Hermes erhebt bis zum Jahresende einen sogenannten „Peak-Zuschlag“. Das gelte „auch für Retouren“, teilte das Unternehmen mit. Wie hoch die Aufschläge seien, verhandelt Hermes mit seinen Geschäftskunden individuell. Auch Privatpersonen könnten die höheren Preise zu spüren bekommen, räumt der Paketdienst ein: „In wieweit höhere Preise vom Händler an den Kunden weitergegeben werden, ist einzig und allein Entscheidung des Händlers.“ Beim Konkurrenten UPS gelten Aufschläge insbesondere für große Pakete. Der Marktführer, die Deutsche Post DHL, will hingegen auf einen pauschalen Aufpreis für Sendungen vor den Feiertagen verzichten.