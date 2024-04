Lieferdienste Unruhen bei Getir: Rückzug aus Deutschland möglich

In den Vereinigten Staaten versuchte sich Getir in Chicago, New York und Boston. Turancan Salur, Europachef und Sohn des Gründers Nazim Salur, studierte einst in Chicago. Er kennt den Markt gut. Ende 2023 kaufte das türkische Unternehmen den New Yorker Lebensmittel-Lieferdienst Fresh Direct auf, schmiss als erste Amtshandlung 100 von insgesamt 3000 Mitarbeitern raus. Wenige Tage später, an Weihnachten 2023, stellte Getir seine Aktivitäten in Boston ein, Chicago folgte kurz darauf. Lediglich in New York ist Getir aktuell noch aktiv.