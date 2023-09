Lieferengpässe bei Medikamenten Die Helden aus der Apotheke

Systematisch geht Birgit König vor, Chefin der Tannenberg-Apotheke in Wuppertal. Sie legt eine stets aktualisierte Liste mit schwer verfügbaren Arzneimitteln an und fragt zwei- bis dreimal täglich beim Großhandel an, ob nicht doch was geht. Das ist mühsam, führt aber manchmal zum Erfolg: Vor rund einer Woche bekam sie ein Dutzend Penicillin-Fläschchen geliefert. Mit einem Kinderarzt, dessen Praxis um die Ecke liegt, hat sie eine Absprache getroffen: Der klebt gelbe Post-its auf die Rezepte und vermerkt darauf, ob die Apotheke etwa ausschließlich Penicillin herausgeben darf oder auch andere Antibiotika möglich sind. Das erspart lästige, zeitaufwändige Rückfragen per Telefon.