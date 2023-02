Lime-CEO Wayne Ting „Das Parken von Autos wird als selbstverständlich angesehen. Aber das ist kein Naturgesetz.“

Wie sehen Ihre Wachstumspläne für 2023 aus?

Wir wollen in jedem Markt wachsen, in dem wir sind. Wir sind nur ein winziger Teil des Verkehr-Ökosystems. Der größte Wachstumshebel für uns ist deshalb nicht, in noch viel mehr Märkte vorzudringen, sondern in denen, in denen wir schon sind, mehr Autofahrer zu überzeugen, ab und zu mal das Auto stehen zu lassen und zum Beispiel einen E-Scooter zu nehmen. Es geht um eine langfristige Verhaltensänderung. Wir stehen noch ganz am Anfang. Aber nehmen wir mal in Europa Städte wie Amsterdam oder Kopenhagen: In den 1970er Jahren sahen die aus wie die meisten europäischen Großstädte heute noch aussehen. Aber heute? Haben diese Städte es geschafft, einen wesentlichen Prozentteil des Verkehr-Ökosystems vom Auto auf Räder und Scooter und andere Alternativen zu verlagern. Wir sehen das nun auch in anderen europäischen Städten, aber es dauert.