Lime-CEO Wayne Ting „Das Parken von Autos wird als selbstverständlich angesehen. Aber das ist kein Naturgesetz.“

Eine Studie des Fraunhofer-Instituts von Oktober 2022, die Lime in Auftrag gegeben hat, bestätigt da passenderweise, dass E-Scooter und E-Bikes helfen können, den CO2-Ausstoß zu senken...

Der Hauptverursacher von Treibhausgasen in Europa und in den USA ist der Verkehr. Der größte Teil davon kommt von privaten Autofahrten. Und eine der großen Lügen im Verkehrssektor lautet: Wenn man nur alle Diesel-Fahrzeuge und Benziner durch Elektroautos ersetzt, sei alles okay. Das stimmt einfach nicht! Der Grund, warum Autos so viel Energie verbrauchen und CO2 verursachen, ist ihr Gewicht. Das durchschnittliche Auto wiegt fast 2000 Kilogramm, das durchschnittliche Elektroauto wiegt noch mehr. Wenn also ein durchschnittlich 80-Kilo-Mensch sich im Auto bewegen möchte, wird fast die gesamte Energie dafür gebraucht, das Auto zu bewegen. Wenn wir also nur alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen, lösen wir das Problem nicht. Sondern: Wir müssen das Gewicht der Verkehrsmittel pro Reisenden reduzieren.