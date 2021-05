Lockdown: Insolventer Modekette Adler droht das Geld auszugehen

Die Finanzierung war über einen Massekredit gesichert, doch reicht der nach Angaben des Unternehmens nicht mehr aus, weil zahlreiche Adler-Filialen in Deutschland wegen der „Bundes-Notbremse“ wieder schließen mussten. „Es ist ein Drama, dass Adler jetzt, wo es Hoffnungen auf ein Ende der Lockdowns (...) gibt, nun in eine immer schwierigere Lage kommt“, sagte Freude. In Österreich und der Schweiz sowie in Luxemburg sind die meisten Filialen geöffnet.