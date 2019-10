Lockheed L-1649A Super Star Königin der Lüfte – ruhmlos auf deutschem Boden

Ähnlich sieht es der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. „Je mehr man hinguckte, desto mehr musste man an dem Vogel machen“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein bisschen so, als ob man ein altes Haus kauft.“ Trotzdem rechnet er es der Lufthansa hoch an, es mit dem Traum vom Oldtimer-Fliegen versucht zu haben. „Das ist ein Verdienst in einer Zeit, in der die Luftfahrtbranche extrem zahlengetrieben ist.“



So ganz wollen die Lufthanseaten nicht vom Traum lassen, dass ihr Oldtimer noch einmal fliegen wird. Experte Großbongardt hält das für schwierig. Die Entscheidung sei mit dem Abtrennen der Tragflächen gefallen. „Der Tragflächenanschluss ist zentral für die Statik eines Flugzeugs“, sagte er. Aber LH-Flugzeugtechniker Wolfgang Ahrens, auch er Teil der Super-Star-Crew, sagt, das Abtrennen sei nach Plänen von Lockheed erfolgt. Man könnte die Tragflächen wieder ansetzen.