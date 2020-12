Logistik-Experte Nathan Zielke „Die Masken-Verteilung ist ineffizient und verschwendet Steuergeld“

Zusätzlich hätte sich der Staat auch den Kontrollaufwand und die Betrugsmöglichkeiten sparen können. Es gibt keinen Mechanismus, um zu verhindern, dass sich eine Person an zehn verschiedenen Apotheken mit Masken eindeckt. Über die Online-Plattform könnte sich jeder eine Maske kaufen, da ist keinerlei Kontrolle erforderlich sofern ausreichende Mengen beschafft werden. Falls der Staat nicht selbst Verkäufer werden möchte oder darf, so sollte er zumindest diese Rolle fair an alle etablierten Player delegieren – und nicht nur an den teuersten Kanal, also die Apotheken.