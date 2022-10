Logistik Lkw-Fahrer gesucht! Diese Studie offenbart die Brisanz des Problems

Eine aktuelle Studie verdeutlicht jetzt die Brisanz: Im vergangenen Jahr blieben etwa 36.000 Stellen offen, meldet ein Forschungskonsortium, das aus Professoren der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Würzburg, der Technischen Universität Dresden und der Universität St. Gallen sowie 16 Logistikunternehmen besteht. Das Problem vergrößert sich ständig: „Es scheiden mehr Personen aus dem Beruf aus, als nachkommen“, sagt Thorsten Schmidt von der TU Dresden, einer der Hauptstudienautoren. Und das Durchschnittsalter der Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen in Deutschland ist hoch. Jedes Jahr gehen mehr Fahrer in Rente, als neue in den Beruf einsteigen. Dadurch vergrößere sich die Lücke pro Jahr um 20.000 Stelle, schätzen die Wissenschaftler. Demnach fehlen aktuell 56.000 Fachkräfte.