Logistik: Österreichs Post darf DHL-Standorte in Österreich mit Auflagen übernehmen

Die Deutsche Post war erst vor wenigen Jahren in den österreichischen Markt eingestiegen. Mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe wollte der Konzern bei Paketen die „klare Nummer zwei“ nach dem Marktführer Österreichische Post werden. Nach dem Markteintritt fürchtete der österreichische Platzhirsch um Einbußen in dem durch den Online-Handel boomenden Paketgeschäft. Zuletzt verschärfte sich der Wettbewerb erneut, nachdem im Herbst der US-Online-Riese Amazon mit der Paketzustellung in Wien begonnen hatte. Ein weiterer Konkurrent ist in Österreich die zum deutschen Versandhaus Otto gehörende Hermes Logistik-Gruppe.