Logistik Was Kühnes VTG-Deal mit Hapag Lloyd zu tun hat

Einen anderen Investitionsschwerpunkt will Kühne indes nicht weiter verfolgen: den Hamburger Sportverein. 60 Millionen Euro hatte er dem Verein, der in der letzten Saison in die Zweite Bundesliga abgestiegen ist, in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt. Weil er seinen Anteil von 20,6 Prozent nicht aufstocken kann, will er den Verein nicht weiter fördern. Der „WirtschaftsWoche“ sagte Kühne: „Das Kapitel ,HSV‘ ist für mich nachhaltig geschlossen.“