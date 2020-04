Logistikbranche Deutsche Post will Kurzarbeit für 4000 Beschäftigte anmelden

Der Konzern leidet unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und der schlechten Auftragslage bei vielen Kunden. Sein Gewinnziel für 2020 hat der Vorstand zurückgenommen. Im Paketgeschäft in Deutschland verzeichnet der Konzern jedoch steigende Volumina. Brief- und Paketzusteller seien von den Maßnahmen bisher nicht betroffen, heißt es aus Unternehmenskreisen. Im Brief- und Paketbereich arbeitet ein Großteil der rund 190000 Angestellten in Deutschland.