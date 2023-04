Logistiker Gebrüder Weiss: „Die Präsenz in China wird noch wichtiger“

Das österreichische Familienunternehmen Gebrüder Weiss (GW) bezeichnet sich gerne als der älteste Logistiker der Welt. Schon Goethe soll so manch einen Brief mit den Boten der Familie über die Alpen geschickt haben. Heute ist das Unternehmen mit über 8000 Angestellten an 180 Standorten in der Welt vertreten. Chef Wolfram Senger-Weiss leitet seit 2019 die Geschäfte. Zuletzt drängte GW auch immer stärker nach Deutschland.