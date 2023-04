Logistiker Gebrüder Weiss „Die Präsenz in China wird noch wichtiger“

Sehen Sie sich durch die wachsende Konkurrenz nicht im Nachteil?

Nein. Wenn Kugeln auf dem Spielfeld größer werden, werden auch die Zwischenräume größer. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Märkte, in denen wir stark sind. Das ist im Landverkehr Zentral- und Südosteuropa bis nach Zentralasien. Hier sehen wir uns als Marktführer und wollen die Position verstärken. In der Luft- und Seefracht ist es anders, weil das Geschäft in den USA und Südostasien sehr schnell wächst. Allein in Südostasien haben wir in den drei vergangenen Jahren sechs Länder dazu genommen. Hier konzentrieren wir uns auf mittelständische Unternehmen als Kunden, die unseren hohen Servicegrad schätzen.