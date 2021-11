Logistikkonzern Deutsche Post erwartet Rekordergebnis

„Deutsche Post DHL Group hatte ein hervorragendes drittes Quartal“, bilanzierte Konzernchef Frank Appel. „Unter dem Strich haben wir jetzt schon mehr Gewinn gemacht als im ganzen Jahr 2020 – und das für uns traditionell starke Weihnachtsquartal kommt erst noch.“ Er hob deshalb die Ziele für 2021 erneut an: Der operative Ertrag (Ebit) werde auf den Rekordwert von 7,7 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte die Post mehr als sieben Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch mittelfristig will sie mehr verdienen, der Ergebnisausblick für 2023 wurde auf mehr als acht Milliarden Euro angehoben, zuvor waren es mehr als 7,4 Milliarden Euro.