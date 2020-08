Logistikkonzern Deutsche Post setzt auf Online-Boom auch nach der Coronakrise

Für das vergangene Jahr erhalten die Anteilseigner eine stabile Dividende von 1,15 Euro je Aktie. Die Paket-Flut in der Corona-Krise hatte auch den Konkurrenten der Post wie UPS oder FedEx in die Hände gespielt. Der Einzelhandel musste in zahlreichen Ländern vorübergehend seine Filialen schließen, die Kunden bestellten ihre Waren im Internet, die Logistik-Konzerne liefern diese dann aus.