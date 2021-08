Logistikkonzern: Deutsche Post will mit Elektroflugzeugen Treibhausgase vermeiden

„Wir glauben fest an die emissionsfreie Zukunft der Logistik“, sagte DHL-Express-Chef John Pearson. Dabei spiele die Elektrifizierung aller Transportarten eine entscheidende Rolle. Die Post will bis 2030 rund sieben Milliarden Euro investieren, um die CO2-Emissionen zu senken. Bis 2050 will der Konzern seine Treibhausgasemissionen auf null reduzieren. Dabei spielt die Luftfracht eine wichtige Rolle - sie ist mit täglich 2200 Flügen allein in der Express-Sparte die größte Quelle von Treibhausgasemissionen in dem Konzern.