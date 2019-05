Logistikkonzern Zeitfracht beginnt mit Umbau – und erntet Kritik

Doch beim Verkauf hat Eurowings die Airbusmaschinen behalten und konnte nur wenige LGW-Mitarbeiter zum Wechsel nach Köln und Düsseldorf bewegen, wo der Flugdiscounter seine größten Standorte hat. Stattdessen blieben die Mitarbeiter nach dem Kauf bei der LGW in Berlin und Nürnberg. Doch weil die Fluglinie in den Städten keine Flüge hat, mussten die Crews „zu ihren Einsatzorten in Düsseldorf und Stuttgart immer aufwändig anreisen“, erklärte Zeitfracht. Das kostete das Unternehmen pro Schicht und Mitarbeiter pro Tag in der Regel jeweils mehr als 100 Euro für die Flüge, Übernachtungen und Tagegelder. Da die LGW vor allem Auftragsflüge für Eurowings durchführt und dafür nach Flugstunde bezahlt werden, lohne sich das nicht, erklärte ein Insider.