Logistikkonzern Zeitfracht Eine neue Frachtlinie für Deutschland

Mit dem Aufbau einer Zeitfracht Cargo Airline betreten die Schröders allerdings kein geschäftliches Neuland – anders als der Einstieg in den Handel durch die Übernahme der Modekette Adler aus einer Insolvenz im Sommer. Die Gruppe mit ihren derzeit insgesamt 3700 Mitarbeitern ist zum einen bereits in der Fliegerei unterwegs. Die in German Airways unbenannte LGW ist im Passagiergeschäft aktiv, wenn auch angesichts des Verkehrseinbruchs durch Corona in deutlich kleinerem Umfang als vor der Krise, wo sie unter anderem im Auftrag von Air France, Easyjet oder Lufthansa geflogen ist. Dazu war das bereits 1955 gegründete Vorgängerunternehmen WDL Aviation aus Köln vor Jahren im Fachgeschäft tätig und hat deshalb auch eine AOC genannte nötige Betriebserlaubnis des Luftfahrtbundesamtes.