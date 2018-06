Seine Abwesenheit blieb jedoch der Opposition nicht verborgen. Der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, legte Johnson, der auch den nahe Heathrow gelegenen Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip als Abgeordneter vertritt, den Rücktritt nahe. „Wenn er nicht in der Lage ist, präsent zu sein, dann müssen wir die Frage stellen, was in aller Welt er macht und wenn er repräsentiert?“, erklärte Corbyn. Während der Debatte hallten „Wo-ist-Boris?“-Rufe durch das Plenum. Johnson selbst schrieb an Ratsmitglieder in seinem Wahlkreis, ein Verbleib im Kabinett erlaube es ihm, weiter gegen die Landebahn zu kämpfen. Das Schreiben lag der Zeitung „Evening Standard“ vor.