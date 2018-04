Lottoland: „Ohne private Anbieter stirbt der Lottomarkt“

WirtschaftsWoche: Herr van Rosen, die deutschen Lotteriegesellschaften und deutschen Spielaufsichten sehen Ihr Unternehmen Lottoland mit Sitz in Gibraltar als Gefahr für deutsche Lottospieler. Ihnen wird vorgeworfen, eine Schwarzlotterie ohne Konzession in Deutschland zu betreiben und keine Steuern in Deutschland zu zahlen. Auch die Staatsanwaltschaft München ermittelte wegen Veranstaltung illegalen Glücksspiels gegen Sie.

David von Rosen: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München sind eingestellt, weil dieser Vorwurf einfach nicht stimmt. Und auch sonst wehrt sich Lottoland erfolgreich gegen diese Vorwürfe und klagt gegen falsche Unterstellungen. Wahr ist, dass Lottoland eine Glücksspiel-Lizenz in Gibraltar hat. Auf Basis der in den EU-Verträgen verankerten Dienstleistungsfreiheit gilt diese Lizenz auch in Deutschland. Und selbstverständlich zahlen wir Steuern in Deutschland.