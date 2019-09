Luftfahrt: Angeschlagene Fluggesellschaft XL Airways hofft auf Air France

XL Airways hatte Ende der zurückliegenden Woche den Ticketverkauf eingestellt und mitgeteilt, dass von diesem Montag (23. September) an bestimmte Flüge gestrichen werden könnten. Die Airline mit rund 600 Beschäftigten ist auf Langstreckenflüge spezialisiert, beispielsweise in die Karibik, in den Indischen Ozean oder in die USA. Sie befördert nach eigenen Angaben pro Jahr annähernd eine Million Menschen. Die Flotte besteht aus vier Airbus A330.