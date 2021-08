Luftfahrt: Flugtaxi-Start-up Lilium verhandelt über Großauftrag in Brasilien

Lilium will mit dem leeren Börsenmantel (Spac) Qell Acquisition verschmelzen und so durch die Hintertür an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen. Details sollen den Anlegern noch am Montag bei einem Investorentag vorgestellt werden. Firmen rund um den Globus liefern sich aktuell ein kostspieliges Rennen um das erste Flugtaxi-Angebot. Den beiden deutschen Entwicklern Lilium und Volocopter werden gute Chancen nachgesagt. Lilium entwickelt seit fünf Jahren mit inzwischen rund 400 Ingenieuren einen hubschrauberähnlichen Senkrechtstarter, der über einen Elektroantrieb verfügt.



Mehr zum Thema: Bereit zum Abheben: Das deutsche Start-up Lilium plant die Serienfertigung seines elektrischen Flugtaxis. Gründer Daniel Wiegand erklärt, warum Fliegen bald so billig ist wie Taxifahren.