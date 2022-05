Luftfahrt Hinter den Durchhalteparolen lauern die Probleme

Deutlich sichtbar sind bereits die Probleme im laufenden Betrieb, die für lange Schlangen am Flughafen oder Verspätungen sorgen. Zwar gab es zur ersten Hauptreisezeit des Jahres an Ostern relativ wenige Staus an den Sicherheitsschleusen. Doch bereits in der Woche nach den Ferien warteten die Passagiere an Flughäfen wie Köln teilweise wieder mehr als 45 Minuten an den Kontrollen vor den Flugsteigen. Nicht selten bat sogar das Personal die Flugreisenden dringend, sich zu beschweren. Ähnliche Wartezeiten befürchten Flughäfen nach dem Flug an den Gepäckbändern. In der Luftraumüberwachung droht in einigen Ländern gar ein „Kollaps“, sagt Wizz-Air-Chef Váradi. So müssen in Polen nun Kollegen aus anderen Ländern wie Frankreich den Verkehr aus der Ferne regeln.