Luftfahrt in der Ukraine „Wir arbeiten jetzt in Kellern, Bunkern und aus dem Ausland“

Was haben Sie gemacht am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns?

Ich hatte bereits einen Tag davor ein ungutes Gefühl, Also habe ich meinen Koffer gepackt. Kurz nach dem Aufstehen am 24. Februar dann explodierte eine Rakete in der Nähe meiner Wohnung. Etwas aufgewühlt fuhr mit der U-Bahn zum Büro, wo wir im Vorstand ein Krisentreffen hatten. Dann habe ich beschlossen, zu meiner Familie nach Polen zu reisen. Als Ausländer konnte ich das im Gegensatz zu meinen Kollegen aus der Ukraine tun. Sonst bin ich fast jedes Wochenende nach Hause geflogen und war in weniger als zwei Stunden da. Diesmal war ich fast 20 Stunden unterwegs. Weil seit dem Morgen des 24. Februar ein absolutes Flugverbot herrschte, habe ich den Zug nach Lwiw genommen. Das war schon nicht ganz einfach wegen der vielen anderen Menschen, die rauswollten. Dann bin ich mit dem Auto zur Grenze gefahren und schließlich zu Fuß nach Polen.



Lesen Sie auch: Russland leitet Flüge erst im letzten Moment von der Ukraine weg



Wie ist der aktuelle Zustand der Luftfahrt in der Ukraine?

Das hängt davon ab, welchen Teil der Branche Sie ansehen.