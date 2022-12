Luftfahrt Italien ebnet Weg für Lufthansa-Beteiligung an ITA Airways

Rom hat am Mittwoch ein Dekret verabschiedet, das das Verkaufsverfahren für ITA beschleunigen soll, wie ein Regierungsvertreter mitteilte. Dies könnte den Weg für die Deutsche Lufthansa AG ebnen, eine Minderheitsbeteiligung an ITA zu übernehmen, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. In diesem Szenario würde die Regierung ihre Mehrheitsbeteiligung behalten.