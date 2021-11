In den Sommermonaten erholte sich der Luftverkehr in Europa dank schwindender Corona-Reisebeschränkungen spürbar, sodass die Tochter Eurowings einen Betriebsgewinn von 108 Millionen Euro erzielte. Die Frachttochter Lufthansa-Cargo ist auf Rekordkurs zu mehr als einer Milliarde Euro Betriebsgewinn in diesem Jahr. Die Nachfrage nach Luftfracht ist wegen der Engpässe bei Seefracht und Störungen globaler Lieferketten hoch, sodass die Frachtraten stiegen.



