Luftfahrt Wie die Lufthansa auf eines ihrer erfolgreichsten Jahre zusteuert

Angst vor Konkurrenz hat Spohr nicht: Steigende Kosten durch Umweltauflagen schrecken Einsteiger ab. Die Marktmacht der Branchenführer ist gewachsen, das Feld für Europas Top-Marken scheinbar bestellt: „So wie Kenner bei den besten Uhren an die Schweiz denken, bei Autos an Deutschland und bei Handtaschen an Frankreich, sollen sie bei stilvollen Reisen als Erstes an Airlines der EU denken“, so Spohr.



Lesen Sie auch: Die Lufthansa vernachlässigt ihre Kunden – und das ist gut so