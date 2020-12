Luftfahrtindustrie Eine Krise wie keine andere: So bereiten Airlines den Neustart vor

Die deutschen Flughäfen müssen laut ihrem Verband ADV in den Jahren 2020 und 2021 einen Verlust von rund 3 Milliarden Euro verkraften, so dass rund ein Viertel der 180 000 direkten Arbeitsplätze gefährdet sei. Mit Paderborn-Lippstadt hat sich bereits der erste Betreiber in die eigenverwaltete Insolvenz geflüchtet, weitere könnten bald folgen. Der Bund will zwar wie bei der Flugsicherung helfen, beharrt aber auf einer gleich hohen Beteiligung der Länder, die meistens zu den Eigentümern der Flughäfen zählen.