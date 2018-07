Luftfahrtverband Verspätungen im Flugverkehr sind drastisch gestiegen

Die Verspätungen im europäischen Luftverkehr haben sich nach Angaben des Luftfahrtverbandes IATA in diesem Jahr mehr als verdoppelt. In der ersten Jahreshälfte seien die Flugzeuge pro Tag um 47.000 Minuten verspätet gewesen, ein Plus von 133 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Es gibt für dieses Jahr keine Abhilfe. Aber die Lösungen kennt jeder“, sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac am Mittwoch in Genf. Mit Investitionen und vorausschauender Planung der Regierungen könne es nächstes Jahr besser laufen. Täglich werden über Europa rund 27.000 Flugbewegungen registriert.