Lufthansa Aktionäre stimmen Staatseinstieg zu

Die Lufthansa-Spitze hatte bei den Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung bis zuletzt für das staatliche Rettungspaket geworben. „Wenn Sie zustimmen, kann die Lufthansa an frühere Erfolge anknüpfen, es wird dann keine Insolvenz geben“, sagte Aufsichtsratschef Kley. Ohne Unterstützung drohe der Airline in den nächsten Tagen die Pleite, bekräftigte Kley in der virtuell abgehaltenen Versammlung. Der Appell scheint gewirkt zu haben.