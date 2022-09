Lufthansa „An den Piloten wird es nicht scheitern“

Das Verhältnis der Lufthansa zu seinen Piloten ist von 20 Jahren konfliktreicher Geschichte geprägt, die bis heute zwei Auswirkungen hat: Zum einen haben manche Akteure beider Seiten so ziemlich den Glauben daran verloren, dass es auch anders ginge. Ich höre mitunter es sei naiv, der Lufthansa einen anderen Umgang zuzutrauen. „Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me“, höre ich. Diese Argumente sind mehr als verständlich. Andererseits muss man anerkennen, dass die Protagonisten wechseln. Außerdem, was soll man daraus logisch folgern? Das wir nie wieder aus dem Kreislauf des Misstrauens ausbrechen können? Das kann nicht unser Anspruch sein. Tarifpolitisch will ich nicht nur Einsen und Nullen produzieren, obwohl das wichtig ist. Ich möchte auch auf das generelle Setting und das gemeinsame Klima Einfluss nehmen, um möglichst effiziente und zielführende Prozesse zu etablieren.