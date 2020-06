Lufthansa-Beteiligung SunExpress schließt deutschen Flugbetrieb

Das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines Sunexpress stellt nach dem Geschäftseinbruch durch die Corona-Pandemie den Betrieb ihrer deutschen Tochter ein. „Der Flugbetrieb der SunExpress Deutschland, Gesellschaft der türkischen SunExpress, wird in Kürze eingestellt und ein geordneter Liquidationsprozess vorbereitet“, teilte die Airline am Dienstag mit. Das Unternehmen reagiere damit auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Das deutsche Tochterunternehmen hatte zuletzt 20 Flugzeuge in der Flotte. In den kommenden Wochen sollten mit den Sozialpartnern Lösungen für die betroffenen knapp 1200 Beschäftigten erarbeitet werden.