Lufthansa-Bilanz Diese Innovationen sollen die Lufthansa wieder nach vorne bringen

Bei seinem ersten großen Auftritt in diesem Jahr hätte Jens Ritter entspannt und ein wenig stolz sein können. Der Chef der Marke Lufthansa konnte Anfang der Woche nicht nur einen deutlich besseren Bordservice verkünden. In jedem Gespräch mit Kunden und Journalisten wies der 49-Jährige darauf hin, dass in dieser Woche auch neue umweltfreundliche Flugzeuge bestellt würden und sich Europas größte Airline-Gruppe nach drei Jahren Pandemie auch finanziell wieder in guter Form präsentieren würde. Trotzdem wirkte der Ingenieur mit dem Pilotenschein ein wenig nervös bei der Großveranstaltung in einem ehemaligen Kraftwerk, etwa durch ein paar kleine Versprecher oder leichte Unsicherheiten bei den Service-Neuerungen.