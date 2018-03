Lufthansa-Bilanz: Warum Carsten Spohr so unzufrieden ist

Doch der Vorteil ist weitgehend passé. Dafür sorgt nicht zuletzt das wachsende Überangebot durch Turkish Airlines, Emirates & Co - Lufthansa-intern Gobos abgekürzt für Golf und Bosporus. „Der Preisverfall ist der Stärkste, den ich in meinen vier Jahrzehnten im Geschäft erlebt habe“, klagt etwa Emirates-Chef Tim Clark. So sind Flüge etwa nach Bangkok reihenweise für unter 600 Euro in der Economy zu haben. Für unter 2000 Euro gibt es Asienreisen in der Business Class.